Das Halbfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Werden die Spiele kostenlos im Free-TV übertragen? Alle Infos zu den TV-Terminen im Überblick.

Kai Winderl 22.04.2026 - 09:40 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde! Nur noch zwei Siege trennt die verbleibenden vier Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken. Und ein gutes Abschneiden im Pokal lohnt sich! In dieser Pokalsaison werden bis 75 Millionen Euro an die Vereine ausgeschüttet. Fans können wie immer hautnah auch vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Beide Halbfinal-Spiele können kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden - allerdings zu ungewohnten Zeiten. Eines der beiden DFB-Pokalspiele findet nicht wie gewohnt am Dienstag, sondern am Donnerstag statt.