Immer wieder wird über Manuel Neuer und die WM spekuliert. Deutschlands Rekordtorwart verfolgt das mit einem Schmunzeln - und klaren Worten. Und er sagt, wem er die Daumen drückt.

München - Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer verfolgt mit einem Schmunzeln die immer wieder aufkommenden Spekulationen um ein DFB-Comeback im WM-Jahr. Nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit dem FC Bayern bekräftigte der bald 40-Jährige seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Auf die Frage, ob dieser in Stein gemeißelt sei, antwortete Neuer: "Ja."

"Ich schmunzle darüber" Nach dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwochabend in der Münchner Fußball-Arena wurde Neuer mit einer Aussage von Bayern-Präsident Herbert Hainer konfrontiert. Dieser habe gesagt, die Besten müssten zur WM nach Amerika fahren. Und Neuer sei weiterhin der beste deutsche Torhüter. "Es sind natürlich schöne Worte. Aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich darüber", kommentierte der Weltmeister von 2014.

Baumann macht "seinen Job sehr gut"

Deutlich äußerte er sich auch zu Baumann, der im bisherigen Verlauf der WM-Saison die Nummer eins unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ist. Und der 35 Jahre alte Schlussmann von der TSG Hoffenheim hat auch beste Chancen, bei der WM im Tor zu stehen, nachdem der eigentlich vorgesehene ter Stegen nach einer Operation am Oberschenkel erneut mehrere Monate ausfallen wird.

"Er ist jetzt die Nummer eins", sagte Neuer zu Baumann: "Und er macht seinen Job sehr gut. Er zeigt sehr gute Leistungen. Und ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche ihm nur das Beste."

Situation "ganz hart" für ter Stegen

Neuer fühlt aber auch mit ter Stegen (33), der jahrelang in seinem Schatten stand und nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 darauf hoffen konnte, in diesem Jahr bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA endlich sein erstes großes Turnier als deutsche Nummer eins zu bestreiten.

"Das ist natürlich ganz hart", sagte Neuer zu ter Stegens neuerlicher Verletzung. "Er wird wieder aufstehen. Aber es ist natürlich ganz bitter, gerade in der jetzigen Situation, wenn im Sommer die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Da hat er diese Ziele auch im Blick gehabt. Da gilt es einfach nur, ihm die Daumen zu drücken, dass er wieder zurückkommt und zur alten Stärke findet."

Neuer konzentriert sich im WM-Jahr ganz auf seine Ziele mit dem FC Bayern. "Wir haben natürlich die Sehnsucht nach Berlin", sagte er mit Blick auf die erste Münchner Finalteilnahme seit dem letzten Pokalsieg 2020. Damals gewann der deutsche Rekordchampion mit Trainer Hansi Flick sogar das Triple. Das ist auch in dieser Saison wieder möglich. "Der Drang ist da, gerade mit dieser Mannschaft, die wir jetzt haben", sagte Kapitän Neuer.