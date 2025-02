Arroganz-Vorwürfe gegen den Doublesieger, ein hitziger Pokalfight und ein Zweitligist, der zeigte, wie man Bayer Leverkusen beikommen kann. Der Halbfinaleinzug des Titelverteidigers bot großes Kino.

Von Carsten Lappe und Maximilian von Klenze, dpa 06.02.2025 - 12:46 Uhr

Leverkusen - Die Nachwehen eines dramatischen Pokal-Derbys waren auch Stunden später noch zu spüren. Selbst am frühen Donnerstag gingen die Scharmützel zwischen den beiden ungleichen rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln via Social Media weiter. "Wer selber trash Talk macht muss auch mit dem Echo leben", pestete Leverkusens Robert Andrich in einer Instagram-Story gegen Kölns Dominique Heintz zurück.