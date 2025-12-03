Auch Union nutzte die Standardschwäche der Bayern zuletzt aus. Beim Pokal-Achtelfinale in Köpenick schlägt der FCB zurück, muss dann aber noch mal zittern.
03.12.2025 - 23:03 Uhr
Berlin - Joshua Kimmich zeigte jubelnd seine Fäuste, dann umarmte er Torjäger Harry Kane: Dieser Erfolg an einem packenden Pokalabend war alles andere als eine Selbstverständlichkeit für den FC Bayern München. Der Pokal-Rekordsieger hat beim 3:2 (3:1) die knifflige Aufgabe bei Union Berlin mit Hilfe von drei Standard-Toren gemeistert und steht im Viertelfinale.