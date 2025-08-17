Der 1. FC Köln steht vor dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal - und schlägt spät zweimal zu. Eintracht Frankfurt siegt auch ohne seinen wechselwilligen Torwart. Gladbach tut sich schwer.
17.08.2025 - 17:39 Uhr
Berlin - Der 1. FC Köln hat mit zwei Toren in der Nachspielzeit eine Pokal-Blamage gerade so verhindert. Der Bundesliga-Aufsteiger sah in der ersten Runde bei Drittligist Jahn Regensburg schon wie der Verlierer aus, ehe Eric Martel (90.+6) und Isak Bergmann Johannesson (90.+8) den 0:1-Rückstand noch in der regulären Spielzeit in ein 2:1 (0:0) wandelten. Für Kölns neuen Trainer Lukas Kwasniok war es eine glückliche Pflichtspiel-Premiere für den FC.