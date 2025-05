Der Andrang war gewaltig. Mehr als drei Stunden vor dem Spiel wurden die Zugänge und Vorsperren am Schlossplatz geschlossen. Nicht nur Fans, auch Einkaufsbummler waren betroffen.

Christine Bilger 24.05.2025 - 19:00 Uhr

Stuttgart, Schlossplatz, 17.30 Uhr, die Lage in drei Worten: „Bro, kannst vergessen!“ So meldet Finn aus Esslingen seinen Freunden, dass sie wohl nicht im Rudel auf dem Platz im Herzen der Stadt das DFB-Pokalfinale schauen werden. Alle Eingänge sind schon seit knapp einer Stunde dicht. Die Polizei, die Veranstalter und die Sicherheitsdienste haben die Vorsperren aktiviert. Das sind Gitter, die den Schlossplatz weiträumig abriegeln. Wer drin ist, kommt raus. Wer draußen ist, hat keine Chance. Die Sicherheitsmaßnahme war in der zurückliegenden Woche bereits angekündigt worden. So soll ein gefährliches Gedränge auf dem Platz verhindert werden. Auch schon am unteren Ende der Königstraße beim Pusteblumenbrunnen zwischen Marstall- und Thouretstraße geht nichts mehr. Ebenso am Durchgang vom Schillerplatz zum Schlossplatz.