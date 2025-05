Stadien, EM-Fanzonen und Autokorsos Warum Pyrotechnik bei der EM verboten ist

Ein Böller oder ein Bengalo in der Menge gezündet, kann zur Gefahr werden. In Stuttgart kommt es während der Fußball-EM am Rande des Türkei-Autokorsos zu einem Zwischenfall. In Karlsruhe werden Polizisten verletzt.