Der VfB Stuttgart erwartet bis zu 18.000 Besucher, wenn man am Samstagabend das Pokalfinale vor dem Mercedes-Museum gezeigt wird. Zur Anreise empfehlen sich öffentliche Verkehrsmittel.

Wenn der VfB Stuttgart am Samstagabend im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern München antritt, fiebern Tausende Fans in der Heimat mit. Vor dem Mercedes-Museum im Neckarpark wird das Endspiel übertragen – der Club erwartet bis zu 18.000 Besucher zum Public Viewing. Die Tore öffnen sich bereits um 16 Uhr, der Zugang auf den Museumshügel erfolgt von der Mercedesstraße aus.

Für die Anreise empfehlen sich die öffentlichen Verkehrsmittel. Denn am Samstag wird es wieder voll im Neckarpark. Parallel zum Pokalfinale findet ein Konzert der Band Frei.Wild in der benachbarten Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt, das um 20 Uhr beginnt.

Die Deutsche Bahn (DB) setzt auf ihr reguläres Angebot. „Die der Deutschen Bahn avisierten 18.000 Fußballfans beim Public Viewing zusammen mit den parallel erwarteten Konzertbesuchenden in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle entsprechen in etwa der halben Arenaauslastung", erklärt ein Bahn-Sprecher. Die Erfahrung zeige, „dass es dafür keiner Sonderverkehre der S-Bahn bedarf."

DB empfiehlt den Bahnhof Bad Cannstatt zu nutzen

Zur Abreise gibt die Bahn einen Tipp: „Die DB empfiehlt für die Abreise aus dem Neckarpark, auch den Bahnhof Bad Cannstatt trotz längerem Fußweg zu nutzen." Von dort fahren nach Veranstaltungsende die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 im Halbstundentakt – im Nachtverkehr noch stündlich. An der Haltestelle Neckarpark wird es voraussichtlich deutlich voller sein.

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) reagieren auf den Andrang mit zusätzlichen Kapazitäten wie auch sonst, wenn im Neckarpark große Veranstaltungen sind. Man werde „ das bestehende Betriebskonzept erweitern", so eine SSB-Sprecherin. „Die Sonderlinie U11 verkehrt zur Anreise von 18 Uhr bis etwa 20 Uhr und zur Abreise ab etwa 22.30 Uhr bis 0 Uhr Uhr in einem 7/8-Minuten-Takt.“ Die U11 pendelt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Neckarpark. In der Innenstadt fährt sie eine große Schleife via Berliner Platz, Rathaus und Charlottenplatz.