London/Köln (SID) Julian Nagelsmann hatte mit der Nachricht aus London gerechnet, dennoch traf sie ihn mit Wucht. Der monatelange Ausfall von Kai Havertz, den der FC Arsenal am Donnerstag bestätigte, sei „ganz bitter und ein herber Verlust für uns als Mannschaft“, teilte der Fußball-Bundestrainer mit. Der vielseitige Angreifer des englischen Spitzenteams ist der nächste prominente Ausfall in der deutschen Nationalmannschaft.

„Wir wünschen Kai alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung“, teilte Nagelsmann mit, nachdem sich die Befürchtungen bestätigt hatten. Schon am Mittwoch hatten englische Medien vom vorzeitigen Saisonende des 25-Jährigen berichtet, nun steht fest: Havertz muss wegen der Oberschenkelverletzung, die er sich im Trainingslager Anfang der Woche in Dubai zugezogen hatte, operiert werden. Erst im Sommer kehrt er auf den Platz zurück.

Auch für Arsenals Teammanager ist es die nächste schlechte Nachricht

Havertz verpasst damit sicher die Viertelfinalspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien. Ein mögliches Finalturnier findet Anfang Juni statt. Nach Stand der Dinge wäre sein Einsatz auch dann nicht möglich, wenn sich Deutschland gegen Italien qualifiziert. „Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen“, sagte Nagelsmann.

Auch für Arsenals Teammanager Mikel Arteta ist es die nächste schlechte Nachricht, insbesondere in der Offensive leiden die Londoner unter Personalsorgen. Die Außen Bukayo Saka und Gabriel Martinelli laborieren an Oberschenkelverletzungen, auf der zentralen Angriffsposition fällt Gabriel Jesus mit einem Kreuzbandriss langfristig aus.

Arteta muss nun auch auf Havertz verzichten, der „in den nächsten Tagen“ operiert werden soll und anschließend ein Rehaprogramm beginnt, „das sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken wird“, hieß es in der Mitteilung des FC Arsenal. Ein herber Rückschlag für die Ambitionen des Tabellenzweiten der Premier League, Havertz ist mit 15 Saisontoren in 34 Pflichtspielen Arsenals treffsicherster Spieler.

Florian Wirtz fehlt im Hinspiel in Italien

Auch in der deutschen Nationalmannschaft gehört er zum Stammpersonal. Nagelsmann muss nun kräftig umplanen, denn für das Hinspiel in Italien im San Siro fällt schon der gesperrte Zauberfuß Florian Wirtz aus. Vom magischen Dreieck bleibt damit nur der Münchner Jamal Musiala über.

Doch nicht nur in der Offensive plagen Nagelsmann personelle Sorgen. Überall hakt es, angefangen bei den Torhütern. Marc-André ter Stegen steht nach seinem Patellasehnenriss im rechten Knie noch nicht zur Verfügung, auch Oliver Baumann fällt mit einer Sehnenverletzung im Fuß wochenlang aus. Davor plagen sich Abwehrchef Antonio Rüdiger (Beinbeuger) und Ergänzungsspieler Robin Koch (Schulter) mit Verletzungen herum. Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) steht sogar monatelang nicht zur Verfügung.