red/SID 10.09.2024 - 23:18 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale in der Nations League fest im Visier. Am 2. Spieltag holt die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein 2:2 in den Niedelanden. Für den Bundestrainer war es das vierte Unentschieden im 15. Länderspiel. Die Bilanz weist zudem acht Siege und drei Niederlagen auf. Das Torverhältnis liegt bei 31:16 Treffern.