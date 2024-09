Bei der EM war er nur der Top-Joker. Jetzt bekommt Niclas Füllkrug wie Pascal Groß eine Chance in der Startelf der Nationalmannschaft. Eine taktische Änderung macht das möglich.

red/dpa 06.09.2024 - 18:06 Uhr

Julian Nagelsmann setzt zum Start der Nations League auf Fan-Liebling Niclas Füllkrug und den Neu-Dortmunder Pascal Groß. Das Duo werde am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft stehen, kündigte der Bundestrainer an.