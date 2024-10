Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst darf sich offenbar Hoffnungen auf seinen ersten Einsatz in der DFB-Elf machen.

Mittelstürmer Tim Kleindienst steht einem Medienbericht zufolge im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden Spiele. Nach Informationen der „Bild“ nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann den 29-Jährigen von Borussia Mönchengladbach für die Nations-League-Partien in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und gegen die Niederlande (14. Oktober). Für Kleindienst wäre es die erste Berufung in den Kader der A-Nationalmannschaft.

Der Angreifer war im Sommer vom 1. FC Heidenheim nach Mönchengladbach gewechselt. In bislang fünf Bundesligaspielen für seinen neuen Club erzielte er zwei Tore. In der vergangenen Spielzeit traf er für Heidenheim in der Liga zwölfmal.

Lesen Sie auch

DFB-Mittelstürmer Niclas Füllkrug von West Ham United war zuletzt wegen einer Wadenverletzung ausgefallen. Nagelsmann gibt sein Aufgebot an diesem Donnerstag bekannt.