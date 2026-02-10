Von wichtigen Testspielen bis zur Bekanntgabe des finalen WM-Kaders – die nächsten Monate sind für die deutsche Nationalmannschaft entscheidend. Ein Überblick über alle Termine bis zum Sommer.
10.02.2026 - 11:43 Uhr
Mit dem Jahreswechsel läuft für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Countdown zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Bevor das Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet, startet, stehen noch zahlreiche Testspiele, Trainingslager und wichtige Entscheidungen rund um den Kader auf dem Programm.