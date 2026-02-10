Von wichtigen Testspielen bis zur Bekanntgabe des finalen WM-Kaders – die nächsten Monate sind für die deutsche Nationalmannschaft entscheidend. Ein Überblick über alle Termine bis zum Sommer.

Mit dem Jahreswechsel läuft für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Countdown zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Bevor das Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet, startet, stehen noch zahlreiche Testspiele, Trainingslager und wichtige Entscheidungen rund um den Kader auf dem Programm.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft bis zur WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in den kommenden Monaten intensiv auf die WM 2026 vor. Vor dem Turnier stehen mehrere Testspiele gegen die Schweiz, Ghana, Finnland und die USA, die Nominierung des vorläufigen und finalen WM-Kaders sowie Trainingslager in Herzogenaurach und Chicago auf dem Programm. Außerdem fallen wichtige Spiele wie der letzte Bundesliga-Spieltag, das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Finale in die Vorbereitungsphase. Anschließend beginnt das WM-Turnier mit drei Gruppenspielen, das am 19. Juli mit dem Finale in East Rutherford endet. Die Termine der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zur WM: 12. Februar, 18:00 Uhr – Auslosung Nations League 2026/27, Brüssel

27. März, 20:45 Uhr – WM-Test gegen die Schweiz, Basel

30. März, 20:45 Uhr – WM-Test gegen Ghana, Stuttgart

Mitte Mai – Nominierung des vorläufigen WM-Kaders, Ort offen

16. Mai, 15:30 Uhr – Letzter Bundesliga-Spieltag, diverse Orte

23. Mai, 20:00 Uhr – DFB-Pokalfinale, Berlin

24. oder 25. Mai – Erstes WM-Trainingslager, Herzogenaurach

30. Mai, 18:00 Uhr – Champions-League-Finale, Budapest

31. Mai, 20:45 Uhr – WM-Test gegen Finnland, Mainz

2. Juni – Abflug zum Trainingslager in Chicago, Frankfurt

Anfang Juni – Meldung des finalen WM-Kaders

6. Juni, 20:30 Uhr – WM-Test gegen die USA, Chicago

8. Juni – Bezug des WM-Quartiers, Ort offen

14. Juni, 19:00 Uhr – WM-Gruppenspiel gegen Curaçao, Houston

20. Juni, 22:00 Uhr – WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste, Toronto

25. Juni, 22:00 Uhr – WM-Gruppenspiel gegen Ecuador, East Rutherford

19. Juli, 21:00 Uhr – WM-Finale, East Rutherford

DFB will WM-Haus in New York eröffnen

Der DFB plant während der Fußball-WM in diesem Sommer, ein Deutsches Haus in New York einzurichten. Details will der Deutsche Fußball-Bund rund um die nächsten Länderspiele bekanntgeben. Am 27. März testet die DFB-Auswahl in der Schweiz, drei Tage später steht das Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana an.

Einem „WAZ“-Bericht zufolge soll das Deutsche Haus im New Yorker Stadtteil Chelsea am 11. Juni eröffnet werden, wenn am selben Tag Mitgastgeber Mexiko den WM-Auftakt gegen Südafrika bestreitet. Ihr drittes Gruppenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 25. Juni im Endspielstadion in East Rutherford bei New York.

Der DFB soll die Eventfläche für vier Wochen bis zum Viertelfinale gemietet haben. Eine Verlängerung sei aktuell nicht geplant, da es nach dem Viertelfinale bei der WM mehrere Ruhetage geben werde, hieß es in dem Bericht. Beim Erreichen des Halbfinales müsse eine Verlängerung geprüft werden. Bekannt ist das sogenannte Deutsche Haus bisher als Begegnungsstätte bei Olympischen Spielen.