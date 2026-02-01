 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Sag beim Abschied leise „mehr arbeiten!“

Kretschmann beim DGB Sag beim Abschied leise „mehr arbeiten!“

Kretschmann beim DGB: Sag beim Abschied leise „mehr arbeiten!“
1
Umrahmt von den Spitzengewerkschaftern im Land, Maren Diebel-Ebers (links) und Kai Burmeister (rechts), hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinen letzten Auftritt beim DGB. Foto: DGB/Julian Rettig

Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt bei seiner Abschiedsvorstellung vor dem Gewerkschaftsbund in Ludwigsburg auf das Verbindende – mit einer polarisierenden Ausnahme.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Auch bei seiner Abschiedsvorstellung lässt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine kleine Provokation nicht nehmen. „Man kann nicht so tun, als sei man immer einer Meinung“, sagt er bei der Bezirkskonferenz des Gewerkschaftsbundes (DGB) in Ludwigsburg und kommt auf sein Credo zu sprechen, „dass wir mehr arbeiten müssen“. Denn „dass wir insgesamt im Vergleich mit allen Industrienationen die geringste Jahresarbeitszeit haben, kann niemand bestreiten, das ist einfach so.“ Die Chinesen etwa „arbeiten intelligent und mehr“.

 

Es ist der einzige Moment seiner letzten Rede vor den Arbeitnehmervertretern, bei dem Unruhe aufkommt. „Wie man das im Einzelnen macht“ mit dem Renteneintrittsalter und flexibleren Arbeitszeiten, da sei man sich nicht ganz einig. „Aber das Thema müssen wir trotzdem produktiv bearbeiten.“ Konkrete Lösungen auszuarbeiten, „das ist in erster Linie der Job der Tarifpartner“.

„Unverzichtbare Rolle“ der Arbeitnehmervertreter

Ansonsten meidet Kretschmann den anklagenden Ton gegenüber den Beschäftigten, wie ihn etwa der Kanzler und viele Wirtschaftsvertreter anschlagen, sondern sucht eher das Verbindende. „Gewerkschaften tragen Verantwortung für die schwierigen Aushandlungsprozesse“, sagt der Regierungschef. Ihre Arbeit trage dazu bei, „dass wir Lösungen finden und dass wir uns nicht spalten“. Dies sei eine „unverzichtbare Rolle“.

Seit mehr als 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied

Der Dank an die Arbeitnehmervertreter zieht sich durch den gesamten Auftritt, der vor allem eine Bilanz seiner wirtschaftspolitischen Arbeit ist – quasi ein Vermächtnis. „Arbeitsplätze sichern und den Wohlstand auf eine neue stabile Grundlage stellen, das ist und war das Kernanliegen meiner Politik“, konstatiert der 77-Jährige, der seit mehr als 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist und als früherer Lehrer der GEW angehört. Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit gezielt zu stärken, „ist der rote Faden meiner Amtszeit“. Dies sei essenziell für Baden-Württemberg, das mehr als 50 Prozent seiner Wertschöpfung durch Export erziele und somit jeden zweiten Euro im Ausland verdiene.

Unsere Empfehlung für Sie

Krise der Automobilindustrie: Industriekrise: Detroit dient als Warnung

Krise der Automobilindustrie Industriekrise: Detroit dient als Warnung

Die IG Metall sowie die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg sehen die Landespolitik in der Pflicht, sich für bessere Rahmenbedingungen der Autoindustrie einzusetzen.

Als Beispiel für die Kompromissfähigkeit von Gewerkschaft und Betriebsräten nennt Kretschmann die Einigung mit dem Automobilverband VDA auf das Strategiepapier „Offensive für Elektromobilität“ im September: „Das war ein großes Signal, einheitlich in die gleiche Richtung zu ziehen.“

Auch lobt er das Drängen der IG Metall, zum Schutz vor unfairem Wettbewerb Local-Content-Regelungen aufzustellen. Gemeint ist der Grundsatz: wer in der EU verkauft, muss auch in Europa herstellen, statt den europäischen Markt mit staatlich subventionierten Exportgütern wie Stahl oder Elektroautos zu Dumpingpreisen zu fluten.

Dezidiertes Lob für den Vorschlag der IG Metall

„Local content kam von Ihnen in der Runde“, berichtet Kretschmann vom Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Kanzler Friedrich Merz Ende November in Stuttgart. Dies habe zunächst zwar keine großen Reaktionen ausgelöst, „aber heute ist allen klar, dass es sehr wichtig ist und dass wir so was machen“. Dies sei „kein Thema für die Kettensäge, sondern für das Skalpell, um keine Lieferketten zu beschädigen“. Doch gerade China müsse deutlich gemacht werden, dass man sich die einseitig beschränkten Handelsbeziehungen nicht mehr bieten lasse.

Den Kanzler von Strategiedialogen überzeugen

Aufgrund seiner guten Erfahrungen damit wirbt Kretschmann eindringlich für innovative Politikformate, die alle Beteiligten an einen Tisch holen. Daher habe er auch den Strategiedialog geschaffen, weil er bei den Autogipfeln der damaligen Kanzlerin Angela Merkel „zu wenig Impact“ festgestellt hätte. „Wir brauchen zusammenhängende Gesprächs- und Arbeitsformate“, sagt der Grünen-Politiker. „So etwas sollten wir auch auf Bundesebene schaffen“ – mit Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft im Bündnis, das über Wettbewerbsfähigkeit, Strukturreformen und die Sicherung von Arbeitsplätzen berät. „Das macht aber nur Sinn als Arbeits- und nicht als Showveranstaltung – und wenn alle bereit sind, die eigene Komfortzone zu verlassen und unkonventionelle Wege zu gehen“, mahnt der scheidende Regierungschef. „Vielleicht kann man den Kanzler davon überzeugen, dass solch ein Format wichtig ist.“

Burmeister und Diebel-Ebers erzielen fast 100-Prozent-Ergebnisse

Der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister erwidert, dass viele Beschäftigte die Diskussionen um Arbeit und Arbeitszeiten „als respektlos empfinden“ – dem Gast Kretschmann attestiert er hingegen: „Wir haben immer sehr respektvoll mit ihnen als Ministerpräsident zusammengearbeitet.“ Der DGB im Land vertritt die Interessen von rund 750 000 Mitgliedern in acht Gewerkschaften. Nach vierjähriger Amtszeit wurden Burmeister (49) von 97 Prozent der Delegierten und seine Stellvertreterin Maren Diebel-Ebers (44) mit 98 Prozent im Amt bestätigt.

Weitere Themen

Der Bitcoin-Kurs ist in wenigen Tagen um 13 Prozent gefallen und liegt aktuell bei 77.000 US-Dollar. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kurs belasten und wie es weitergehen könnte.

Verkaufswelle am Wochenende Bitcoin mittlerweile um 13 % gefallen - Die Hintergründe

Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Tagen stark gefallen und liegt zum Samstag aktuell bei 77.000 US-Dollar. Damit hat der Leitcoin innerhalb weniger Tage 13 Prozent seines Wertes eingebüßt. Was steckt hinter dem erneuten Einbruch?
Von Matthias Kemter
Michael Leiters greift durch: Porsche sucht den Wiedeking 2.0: Warum der neue Chef wieder auf Härte setzt

Michael Leiters greift durch Porsche sucht den Wiedeking 2.0: Warum der neue Chef wieder auf Härte setzt

Neuer Chef, neuer Ton: Michael Leiters setzt bei Porsche auf harte Ansagen. Warum Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche einen radikalen Kurswechsel wagt – und was auf dem Spiel steht.
Von Klaus Köster
Ausbildungsmarkt: „Zahlen bereiten uns große Sorge“ – IHK-Chefin schlägt Alarm

Ausbildungsmarkt „Zahlen bereiten uns große Sorge“ – IHK-Chefin schlägt Alarm

Die Krise hinterlässt Spuren. Trotz Fachkräftemangels sinkt die Zahl der Ausbildungsverträge. Wie reagieren Mercedes, Bosch und Co? Und was heißt das für die jungen Leute?
Von Imelda Flaig
Chinas Autoindustrie: Die besten Autos der Welt

Chinas Autoindustrie Die besten Autos der Welt

China hat die globale Autoindustrie auf den Kopf gestellt – und erobert nun auch den europäischen Markt. Deutschland könnte dabei der große Verlierer sein.
Von Frank Sieren und Björn Locke (Illustration)
Wechsel im Mercedes Top-Management: Ola Källenius bekommt einen neuen Stabschef – Warum die Wahl auf ihn fiel

Wechsel im Mercedes Top-Management Ola Källenius bekommt einen neuen Stabschef – Warum die Wahl auf ihn fiel

Claudius Steinhoff wird die neue „rechte Hand“ von Konzernchef Ola Källenius und löst damit Ida Wolf ab. Die Stelle gilt als Karrieresprungbrett für junge Führungskräfte bei Mercedes.
Von Veronika Kanzler
Waldenbuch: Ritter Sport rutscht in die roten Zahlen

Waldenbuch Ritter Sport rutscht in die roten Zahlen

Mehr Umsatz, aber trotzdem Verluste: Hohe Kosten für Kakao, Energie und Logistik drücken den Schokoladenhersteller Ritter Sport ins Minus. Wie der Unternehmenschef die Lage einschätzt.
Verbraucherpreise: Inflation steigt in Deutschland auf 2,1 Prozent

Verbraucherpreise Inflation steigt in Deutschland auf 2,1 Prozent

Nach etwas Entspannung im Dezember hat sich das Leben in Deutschland zu Jahresbeginn wieder stärker verteuert. Das liegt auch an Nahrungsmitteln, Deutschlandticket und Mindestlohn.
USA: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef

USA Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef

Seit Wochen hatte US-Präsident Trump in Aussicht gestellt, einen Nachfolger für Fed-Chef Powell zu benennen. Jetzt ist klar, wer es sein soll. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Baden-Württemberg: Steigende Arbeitslosigkeit: Bundesagentur setzt auf Weiterbildung

Baden-Württemberg Steigende Arbeitslosigkeit: Bundesagentur setzt auf Weiterbildung

Mehr Arbeitslose und wenig Bewegung am Markt: Die Arbeitsagentur setzt nun verstärkt auf Weiterbildung und ruft Beschäftigte wie Arbeitslose zum Kompetenzaufbau auf.
Gewinneinbruch bei Autozulieferer: Rendite weit unter Plan: Jobabbau halbiert Gewinn von Bosch

Gewinneinbruch bei Autozulieferer Rendite weit unter Plan: Jobabbau halbiert Gewinn von Bosch

Um die Unabhängigkeit zu sichern, braucht Bosch eine Rendite von sieben Prozent. Davon ist das Unternehmen weit entfernt – auch wegen der Kosten für den Stellenabbau.
Von Klaus Köster
Weitere Artikel zu Winfried Kretschmann Gewerkschaftsbund Arbeitszeit DGB
 
 