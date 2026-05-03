DGB-Kundgebung in Sindelfingen Mai-Demonstration für sichere Arbeitsplätze
Unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ ziehen bei der 1. Mai-Kundgebung rund 600 Teilnehmer durch Sindelfingen.
Unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ ziehen bei der 1. Mai-Kundgebung rund 600 Teilnehmer durch Sindelfingen.
Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen durch die Sindelfinger Innenstadt und versammelten sich anschließend zur Kundgebung auf dem Marktplatz bei der 1. Mai-Demonstration. Hauptanliegen waren dabei die Sicherung von Arbeitsplätzen und Sozialstaat sowie die Entlastung in Krisen- und Kriegszeiten. „Ola, raus mit der Asche“, forderte Hauptrednerin Barbara Resch, Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, von Mercedes-Chef Ola Källenius unter Verweis auf die von der Bundesregierung beschlossene, steuerfreie 1000-Euro-Entlastungsprämie.