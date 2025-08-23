Die württembergischen Handball-Bundesligisten können mit den DHB-Pokal-Losen leben. Frisch Auf Göppingen hat ein Heimspiel, der TVB Stuttgart spielt gegen einen Drittligisten.

Seit vielen Jahren hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen im DHB-Pokal kein Heimspiel mehr zugelost bekommen. Das hat sich nun geändert: Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold zog für die Mannschaft von Trainer Ben Matschke den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig als Zweitundengegner. Gespielt wird in der Göppinger EWS-Arena zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober.

 

Der TVB Stuttgart hat sehr gute Chancen, ins Achtelfinale einzuziehen. Das Team von Trainer Misha Kaufmann bekam den einzigen Drittligisten im Topf zugelost – es geht zum TV Emsdetten. Zweitligist SG BBM Bietigheim muss zum Ligakonkurrenten TV Großwallstadt. Das Topspiel ist das Duell Rhein-Neckar Löwen gegen SG Flensburg-Handewitt.

Alle Achtelfinalspiele auf einen Blick

Dessau-Roßlauer HV – SC Magdeburg

Bayer Dormagen – TSV Hannover-Burgdorf

TV Emsdetten – TVB Stuttgart

VfL Eintracht Hagen – TBV Lemgo Lippe

HSG Nordhorn Lingen – HC Erlangen

HC Elbflorenz Dresden – HSV Hamburg

TV Hüttenberg – VfL Gummersbach

Füchse Berlin – HSG Wetzlar

GWD Minden – ThSV Eisenach

Frisch Auf Göppingen – SC DHfK Leipzig

TV Großwallstadt – SG BBM Bietigheim

Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Handewitt

HSC 2000 Coburg – Bergischer HC

Bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind die Top-Drei des vergangenen DHB-Pokal-Wettberbs THW Kiel, MT Melsungen, HBW Balingen-Weilstetten. fds

DHB-Pokal-Termine

2. Runde: 30. September bis 2. Oktober

Achtelfinale: 5./6. November

Viertelfinale: 17./18. Dezember

Final Four: 18./19. April 2026

Termine 2025/26

TVB Stuttgar
TVB – HSV Hamburg (31. August, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (4. September, 20 Uhr), TVB – Bergischer HC (6. September, 20 Uhr), SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr).

Frisch Auf Göppingen
GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 15 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)