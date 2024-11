Die württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und SG BBM Bietigheim waren schon vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Ausgerechnet beim Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten lebt dagegen sogar der Traum von der Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal weiter. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr gewann ihr Achtelfinalspiel am Mittwoch bei Drittligist HC Empor Rostock mit 36:28 (19:19).

„Wir mussten uns reinkämpfen, haben dann aber kühlen Kopf bewahrt“, freute sich Flohr über den Erfolg beim Traditionsclub von der Ostsee. Der hatte in den ersten beiden Runden Bundesligist 1. VfL Potsdam und Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen ausgeschaltet. Gegen den HBW war nun Endstation.

Lesen Sie auch

Die Balinger konnten sich nach der Halbzeit Schritt für Schritt absetzen und zogen am Ende souverän in die Runde der letzten Acht ein. Beste Torschützen waren die Außen Tim Grüner (9) und Elias Fügel (5), auch das 18-jährige Eigengewächs Bennet Strobel (Sohn von Ex-Geschäftsführer Wolfgang Strobel) machte ein gutes Spiel in Abwehr und Angriff. Im Tor steigerte sich nach der Pause Matteusz Kornecki und zeigte starke Paraden.

Nun hoffen die Balinger auf ein günstiges Los im Viertelfinale (Auslosung an diesem Donnerstag), das am 18./19. Dezember ausgetragen wird. Mit einem weiteren Sieg wäre der HBW im Endturnier vertreten. Dies findet am 12./13. April 2025 in der Lanxess-Arena in Köln statt. Mit dem HSC 2000 Coburg (29:28 gegen Lemgo) ist neben Balingen ein weiterer Zweitligist noch im Wettbewerb.

Achtelfinale auf einen Blick

TSV Hannover-Burgdorf – SG Flensburg-Handewitt 28:35

HC Empor Rostock – HBW Balingen-Weilstetten 26:33

TuSEM Essen – MT Melsungen 27:32

ThSV Eisenach – SC DHfK Leipzig 30:24

HSC 2000 Coburg – TBV Lemgo Lippe 29:28

THW Kiel – SC Magdeburg (20.00)

VfL Gummersbach – Bergischer HC (Do, 19 Uhr)

Rhein-Neckar Löwen – Füchse Berlin (Do, 20 Uhr)