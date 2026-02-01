Der Gewinn der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen hätte für die deutschen Nationalspieler nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen großen Reiz. Am 1. Februar 2026 kämpft die DFB-Auswahl gegen Dänemark um den EM-Titel – und darf dabei auf attraktive eine Prämie hoffen. Das sind die finanziellen Anreize für die deutschen Nationalspieler im Erfolgsfall.