So viel Geld können die deutschen Handball-Nationalspieler bei der Europameisterschaft der Männer 2026 verdienen. Im Erfolgsfall winkt für den Titelgewinn eine außergewöhnlich hohe Prämie.
Der Gewinn der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen hätte für die deutschen Nationalspieler nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen großen Reiz. Am 1. Februar 2026 kämpft die DFB-Auswahl gegen Dänemark um den EM-Titel – und darf dabei auf attraktive eine Prämie hoffen. Das sind die finanziellen Anreize für die deutschen Nationalspieler im Erfolgsfall.
Deutschland winkt beim EM-Titel Rekord-Prämie von 600.000 Euro
Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, winkt der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason für den ersten Europameistertitel seit 2016 eine Prämie von insgesamt 575.000 Euro. „Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro“, hieß es. Die Prämienregelung wurde von DHB-Sportvorstand Ingo Meckes gemeinsam mit Kapitän Johannes Golla sowie den Führungsspielern Julian Köster und Andreas Wolff ausgehandelt.