So viel Geld können die deutschen Handball-Nationalspieler bei der Europameisterschaft der Männer 2026 verdienen. Im Erfolgsfall winkt für den Titelgewinn eine außergewöhnlich hohe Prämie.

Digital Desk: Florian Huth

Der Gewinn der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen hätte für die deutschen Nationalspieler nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen großen Reiz. Am 1. Februar 2026 kämpft die DFB-Auswahl gegen Dänemark um den EM-Titel – und darf dabei auf attraktive eine Prämie hoffen. Das sind die finanziellen Anreize für die deutschen Nationalspieler im Erfolgsfall.

Deutschland winkt beim EM-Titel Rekord-Prämie von 600.000 Euro

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, winkt der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason für den ersten Europameistertitel seit 2016 eine Prämie von insgesamt 575.000 Euro. „Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro“, hieß es. Die Prämienregelung wurde von DHB-Sportvorstand Ingo Meckes gemeinsam mit Kapitän Johannes Golla sowie den Führungsspielern Julian Köster und Andreas Wolff ausgehandelt.

 

Auch die weiteren Prämienstufen waren klar definiert. „Der bloße Gewinn der Gruppe A ist 50.000 Euro wert, 6:0 Punkte bringen neben einer optimalen sportlichen Ausgangsposition 75.000 Euro ein“, erklärte der DHB. Für den Einzug ins Finale werden 430.000 Euro ausgezahlt, Bronze ist mit 300.000 Euro dotiert. Das Erreichen des Halbfinales bringt maximal 190.000 Euro ein, Platz fünf wird mit 100.000 Euro honoriert.

Prämienstufen des DHB bei der Handball-EM 2026

  • Gewinn der Gruppe A: 50.000 Euro
  • Vorrunde mit 6:0 Punkten: 75.000 Euro
  • Platz fünf: 100.000 Euro
  • Einzug ins Halbfinale: bis zu 190.000 Euro
  • Bronzemedaille: 300.000 Euro
  • Einzug ins Finale: 430.000 Euro
  • EM-Titel: 575.000 bis 600.000 Euro