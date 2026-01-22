Sportlich wartet auf die DHB-Auswahl allerdings eine besonders hohe Hürde. Gislason hatte die Auslosung bereits im Vorfeld als die schwerste seiner gesamten Trainerkarriere bezeichnet. Entsprechend anspruchsvoll fällt der deutsche Spielplan bei der Handball-Europameisterschaft 2026 aus. Nach namhaften Gegnern in der Vorrunde, bekommt es die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde nur mit Hochkarätern zu tun. Das ist der deutsche Spielplan bei der Handball-EM 2026 sowie die Gegner und Termine der Hauptrunde.