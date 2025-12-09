Die Erfolgsstory der DHB-Frauen bei der Heim-WM geht weiter. Nach dem Sieg gegen Brasilien ist eine Medaille so nah wie seit 18 Jahren nicht mehr. Wer könnte im Halbfinale am Freitag der Gegner sein?
09.12.2025 - 18:47 Uhr
Dortmund - Die deutschen Handballerinnen haben ihr bedeutendstes Heimspiel der letzten Jahrzehnte gewonnen und erstmals seit 2007 das Halbfinale einer WM erreicht. In der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle setzte die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch beim 30:23 (17:11) gegen Brasilien ihren Erfolgslauf fort und hat das Spiel um Bronze sicher. Nach dem siebten Erfolg in Serie träumen Spielerinnen und Fans nun sogar vom ganz großen Coup.