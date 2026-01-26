Ein Remis hätte Deutschland zum vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale gereicht. Doch am Ende zieht Dänemark davon. Jetzt steht das DHB-Team vor einem Alles-oder-nichts-Spiel.
26.01.2026 - 22:02 Uhr
Herning - Deutschlands Handballer haben ihren ersten Matchball im Kampf ums EM-Halbfinale vergeben und den ersten Sieg gegen Topfavorit Dänemark seit zehn Jahren verpasst. Trotz eines zunächst starken Auftritts unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason dem Olympiasieger und Weltmeister mit 26:31 (12:13) und steht nun vor einem Alles-oder-nichts-Duell.