DHM Berlin: „Gewalt ausstellen“: Wahrheit über Nazi-Deutschland

Ausstellungen nach 1945 in Paris, London oder Warschau zeigten die Wahrheit über die Nazis, aber verfolgten auch andere Interessen, wie eine Schau in Berlin nun enthüllt.

Heute würde man sagen: Da waren wahrlich kreative Kuratoren am Werk. Wie käme man sonst auf die Idee, eine Ausstellung zu machen, in der das blanke Chaos herrscht? Leere Bilderrahmen, zerschnittene Gemälde und verkohlte Skulpturen, zerbrochene Geigen und gestürzte Engelsfiguren. Sogar die Reste gesprengter Denkmäler wurden 1945 in der Ausstellung „Warschau klagt an“ präsentiert. In der schwer zerstörten Stadt mit zahllosen Massengräbern wollte man erlebbar machen, wie brutal die Deutschen im Krieg vorgegangen waren. Denn sie hatten in Polen nicht nur systematisch gemordet, sondern deren Kultur gezielt auszulöschen versucht.