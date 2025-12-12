Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs: Der Kampf von Christina Semrau berührt – und macht vielen Mut

Wer in Stuttgart oder in den sozialen Netzwerken nach Menschen sucht, die verbinden, die sich sozial engagieren, die mit ihrer Stärke Mut machen, stößt schnell auf einen Namen: Christina Semrau. Seit Jahren ist die frühere Kulturmanagerin als leidenschaftliche Netzwerkerin im Fundraising des Kinder- und Erwachsenenhospizes aktiv. Sie hat unzählige Projekte angeschoben, Spenden gesammelt, Familien begleitet – und vor allem Kraft geschenkt. Für schwerkranke Kinder, für Eltern in verzweifelten Momenten, für Menschen, die dringend ein Licht brauchten.