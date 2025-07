Wenn Krebspatienten an Grippe, Corona oder einer anderen Atemwegsinfektion erkranken, kann das die Bildung von Metastasen auslösen.

Markus Brauer 31.07.2025 - 11:50 Uhr

Viele Krebspatienten sterben nicht an ihrem Primärtumor, sondern an den Metastasen. Diese entwickeln sich aus gestreuten Krebszellen, die sich über das Blutbahn in andere Organe ausbreiten und dort einnisten.