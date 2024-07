Diakonie Baden-Württemberg zeichnet fünf Journalisten für gelungene soziale Berichterstattung wie über alkoholgeschädigte Kinder aus.

Heidemarie A. Hechtel 25.07.2024 - 17:33 Uhr

Geschichten über Menschen und ihre Schicksale, die anrühren, aufklären und aufrütteln: Dafür hat die Diakonie Baden-Württemberg fünf Journalistenpreise vergeben, darunter an eine Autorin der Stuttgarter Zeitung. Zwei davon erzählen von Jannis und Anna, die unter Fetaler Alkohol-Spektrumsstörung (FASD) leiden, weil ihre Mütter Alkohol in der Schwangerschaft getrunken haben. Ein Thema, das mehr Aufmerksamkeit verlangt, da jährlich zehntausend alkoholgeschädigte Kinder geboren werden. „Berichterstattung über Soziales ist eminent wichtig“, betonte Kornelius Knapp, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Württemberg, bei der Verleihung der Preise am Mittwoch. „Damit bekannt wird, was für und in der Gesellschaft für Menschen und ihr Zusammenleben geleistet wird.“