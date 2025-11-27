Rund um das Schloss in Kernen-Stetten lädt der Adventsmarkt der Diakonie am Freitag, 28. November, zu Geschenkideen, Musik und süßen Leckereien ein.

Wenn im Schlosshof von Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) der Duft von Weihnachtsgebäck auf die ersten Adventsklänge trifft, beginnt die besondere Zeit des Jahres: Am Freitag, 28. November, richtet die Diakonie Stetten von 14 bis 18 Uhr ihren 26. Adventsmarkt aus. Nach Angaben des Veranstalters beteiligen sich Schulen, Wohngruppen und Werkstätten mit handgearbeiteten Geschenkideen.

Handgemachtes aus Schule, Wohngruppe und Werkstatt Die Verkaufsstände im Schlosshof und in angrenzenden Räumen laden zum Stöbern ein: selbst gebundene Adventskränze, Türgestecke und geschmückte Weihnachtssterne aus der eigenen Gärtnerei, außerdem Handarbeiten, Basteleien, feine Handwebereien und Töpferwaren. Alles stammt aus den Einrichtungen der Diakonie Stetten.

Beim Adventsmarkt am 28. November gibt es viel zu entdecken. Foto: Diakonie Stetten

Für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgt die Alphorngruppe „Remstalhorns“. Von 17.15 Uhr an wird zum Adventssingen in die Schlosskapelle eingeladen. Ein leuchtender Engel zieht die Blicke von Groß und Klein auf sich. Eine Modelleisenbahn dreht ihre Runden, und Ballonkünstler Walter Lindner unterhält die Besucher. Vor der Theodor-Dierlamm-Schule lädt zudem ein kleiner adventlicher Tierpark zum Verweilen ein.

Kulinarisches und warme Getränke

Der Förderverein „Pferdehof am Schlossberg e.V.“ schenkt Glühwein und Punsch aus. Der „Kernener Schafwanderweg“ bietet wärmende Sitzkissen aus Schafwolle, Schaffelle, Seifen und weitere Produkte an. Die „Selbstbestimmungsinitiative SBI“ verkauft Crêpes und Punsch. Dazu kommen Weihnachtsgebäck, Schnitzbrot, Christstollen, frische Berliner und Wurst vom Grill. Im inklusiven Restaurant und Café „La Salle“ gibt es Kaffeespezialitäten und hausgemachte Kuchen. Das „Lädle am Schloss“ bietet weitere Produkte aus eigener Herstellung an.

Nach dem Adventsmarkt beginnt ab 18 Uhr das traditionelle „Lichterfest“ des Gewerbevereins Kernen. Auf dem St.-Pierre-Platz vor der Stettener Dorfkirche wird der große Märchenkalender geöffnet.