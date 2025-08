Nancy Bullard-Werner, die Leiterin des Theologischen Diensts in der Diakonie Stetten, ist jüngst in einem Gottesdienst in der Schlosskapelle in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) in den Ruhestand verabschiedet worden. Wie die Diakonie mitteilt, wirkte sie 13 Jahre lang in der Einrichtung. Die Pfarrerin sei viele Jahre seelsorgerliche Ansprechpartnerin für Klientinnen und Klienten sowie auch für Mitarbeitende der Diakonie gewesen. Pfarrer Jakob Fuchs aus Esslingen tritt ab 1. September ihre Nachfolge an.

Im Jahr 2012 war Nancy Bullard-Werner als Pfarrerin in die Diakonie Stetten gekommen und habe sich dort viele Jahre als Leiterin des Theologischen Dienstes sowie des Ethikkomitees eingebracht. Das Profil, das geistliche Leben, die Seelsorge und die Ethikarbeit der Diakonie Stetten seien von ihr maßgeblich geprägt worden. Immer wieder hätten sich Mitarbeitende sowie Klientinnen und Klienten, die sich in belastenden Situationen befanden, an sie gewandt. Ihnen sei sie eine Seelsorgerin gewesen, der sie sich in einem geschützten Rahmen anvertrauen konnten.

„Mit Leib und Seele Pfarrerin“

„Sie waren immer da, wenn Sie gebraucht und gerufen wurden. Sie waren da, um Menschen zu begleiten, die gerade auf schweren Wegen unterwegs waren. Auch bei den vielen ethischen Fragestellungen und Dilemmata haben Sie uns mit Ihrer Arbeit in der Diakonie Stetten sehr geholfen und weitergebracht. Sie waren mit Leib und Seele unsere Pfarrerin und das haben wir immer gespürt“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Pfarrer Friedemann Kuttler, bei der feierlichen Verabschiedung.

Pfarrerin Nancy Bullard-Werner, die vor ihrem Arbeitsbeginn in der Diakonie Stetten Gemeindepfarrerin in Ebersbach an der Fils, Göppingen-Faurndau sowie Weil der Stadt-Merklingen war und als Klinikseelsorgerin in Stuttgart arbeitete, blickt auf eine bereichernde Zeit in der Diakonie Stetten zurück: „Für mich waren die Begegnungen mit den Menschen immer sehr besonders. Ich fühlte mich immer sehr beglückt von den Klientinnen und Klienten, die so einzigartig sind, sowie den Kolleginnen und Kollegen, die so kompetent und bereit sind, sich mit vollem Herzblut für andere einzusetzen.“

Jakob Fuchs folgt Bullard-Werner nach

Am 1. September 2025 tritt Pfarrer Jakob Fuchs aus Esslingen die Nachfolge von Pfarrerin Nancy Bullard-Werner an und wird neuer Leiter der Abteilung Pfarramtliche Dienste, Ethik und Diakonisches Profil. Er bringt Erfahrungen als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Esslingen-Zollberg, aus dem Religionsunterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen des Esslinger Rohräckerschulzentrums sowie in der Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen mit.