Awo Ludwigsburg feiert Jubiläum Als das Essen noch mit Henkelmännern kam

Die Arbeiterwohlfahrt ist in Festlaune – sie hat die Hundert voll. In Ludwigsburg kann sie sich mit einer Vorreiterrolle schmücken: Sie organisierte das erste Essen auf Rädern in Baden-Württemberg. Der Geschäftsführer Rudi Schrödel erzählt aus bewegten Jahren.