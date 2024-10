Bei der Verabschiedung von Sprachforscher Hubert Klausmann würdigte der Ministerpräsident die Verdienste des gebürtigen Breisgauers um die Mundart. Glücklicherweise gilt: Niemals geht man – in diesem Fall „goht man“ – so ganz.

Jan Sellner 14.10.2024 - 17:05 Uhr

Wenn’s um Dialekte geht, führt an Hubert Klausmann kein Weg vorbei. 15 Jahre lang leitete er die Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland am Tübinger Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft. Keinen universitären Elfenbeinturm, sondern einen sehr nahbaren Ort, wo man erforscht, wie den Menschen der Schnabel gewachsen ist.