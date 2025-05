Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Gast am Dienstag, 13. Mai , ist Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums Friedrichshafen.

Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Gast am Dienstag, 13. Mai (Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr), ist Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums Friedrichshafen, designierte Intendantin des Kunstmuseums Bonn und Kuratorin der 16. Triennale Kleinplastik vom 24. Mai bis 28. September in Fellbach. Sie können dabei sein! Der Eintritt ist frei, Ihre Anmeldungen nehmen wir unter zeitungerleben.de/ueberkunst gerne entgegen.

Über die Wirkung von Kunst wird gerne debattiert. Claudia Emmert hat hierzu eine klare Position: „Ich möchte“, sagt die 1965 in Stuttgart geborene Kunsthistorikerin, „in meinen Ausstellungen die Besucherinnen und Besucher dazu ermutigen, zu den Themen unserer Zeit und zu den Perspektiven der Kunst eine eigene Haltung zu finden“.

Lesen Sie auch

Seit Ende 2014 ist Emmert Direktorin des Zeppelin Museums Friedrichshafen und lässt dort immer wieder mit überraschenden Themen aufhorchen. „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“ (2024) war ein Thema, aber auch „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“ (2021) und „Game of Drones. Von unbemannten Flugobjekten“ (2019).

Der Kolonialismus wirkt weiter

Eine klare Setzung bestimmt nun auch Emmerts Konzeption für die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach. „Habitate. Über_Lebensräume“ ist die Schau internationaler Gegenwartskunst überschrieben – Eröffnung ist am 24. Mai. „Die Migration“, sagte Emmert vorab unserer Zeitung, „beeinflusst die Habitate. Tiere und Menschen verlassen ihre gewohnten Umgebungen, da sie aus verschiedenen Gründen wie Klimawandel oder Krieg unbewohnbar wurden. Das wiederum hat Einfluss auf die Habitate, in die sie migrieren. In der Ausstellung werden wir das zum Thema machen, indem wir etwa vom Menschen kultivierte Habitate zeigen, an die sich Tiere, Pilze und Pflanzen angepasst haben.“ Und: „Wir erinnern an verlorene Habitate, die den Ansprüchen einer auf Wachstum angelegten Gesellschaft weichen mussten und verweisen auf Habitate, die noch immer von den Zerstörungen des Kolonialismus geprägt sind.“

In ihrer Laufbahn überraschte Claudia Emmert, 2023 in die fünfköpfige Ankaufskommission für die „Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland“ berufen, wiederholt mit betont eigenen Wegen. So wechselte sie nach früher Verantwortung für die Galerie der Stadt Fellbach zum DSV Kunstkontor, national aktiver Kunstdienstleister des Deutschen Sparkassenverlages – um dann von 2009 an die Leitung der Städtischen Galerie Erlangen zu übernehmen und als Kunstpalais Erlangen gänzlich neu zu positionieren.

Wer nun einen folgerichtig nächsten Schritt innerhalb der Kunstmuseumslandschaft erwartete, wurde 2014 von Emmerts Wechsel nach Friedrichshafen überrascht. Im Eiltempo machte Claudia Emmert indes gerade aus der Verbindung von Technik und Kunst im Zeppelin Museum einen immer enger verzahnten Dialog, der dann auch den raschen Ausbau digitaler Formate in der Vermittlung begründete.

Die neue Aufgabe in Bonn wartet schon

Noch in Friedrichshafen Direktorin, aktuell als Kuratorin der 16. Triennale Kleinplastik gefordert, geht der Blick von Claudia Emmert doch schon nach vorne: Von 1. Dezember an agiert sie als Intendantin des Kunstmuseums Bonn. Wie hat Claudia Emmert das Zeppelin Museum Friedrichshafen zu einem Hotspot der Themenausstellungen gemacht? Was sind ihre Pläne für die 16. Triennale? Und wie bereitet sie sich auf ihre neue Aufgabe in Bonn vor? Über diese und andere Fragen sprechen wir mit Claudia Emmert am Dienstag, 13. Mai, in unserer Dialogreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart. Sie können dabei sein.