Sie prägte das amerikanische Kino über fünf Jahrzehnte – nun ist Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf die Filme, die sie unsterblich gemacht haben.
13.10.2025 - 14:41 Uhr
Diane Keaton war weit mehr als nur ein Hollywoodstar. Sie war Stil-Ikone, Charakterdarstellerin, Komikerin und Feministin – und eine der prägendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Am 11. Oktober ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben. In einer Karriere, die über fünf Jahrzehnte umspannte, arbeitete sie mit Regiegrößen wie Francis Ford Coppola, Woody Allen und Nancy Meyers zusammen und schuf Figuren, die das Publikum bis heute bewegen.