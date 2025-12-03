Popstars und Influencer zitieren ihn: Rainer Maria Rilke fasziniert selbst 150 Jahre nach seiner Geburt. Was macht sein Werk so zeitlos und bis heute lesenswert?
03.12.2025 - 10:30 Uhr
Prag - Er ist längst zu einer Ikone der Popstars von heute geworden. Lady Gaga trägt ein Zitat aus einem Brief des Dichters als Tattoo an ihrem Oberarm. Junge Influencer rezitieren seine Gedichte und Briefe bei Youtube, Instagram und Tiktok. Selbst die koreanische Boyband BTS ließ sich von ihm inspirieren. Das alles war kaum zu erwarten, als Rainer Maria Rilke vor genau 150 Jahren, am 4. Dezember 1875, in Prag geboren wurde.