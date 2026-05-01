Dick Brave aka Sasha im Wizemann Dick Brave darf gerne „Stuggi“ sagen
Sasha macht als Dick Brave wieder aus Hits wie „Back For Good“ oder „Shake It Off“ Rockabilly-Nummern. Unsere Kritik vom Konzert im ausverkauften Wizemann in Stuttgart.
Sasha macht als Dick Brave wieder aus Hits wie „Back For Good“ oder „Shake It Off“ Rockabilly-Nummern. Unsere Kritik vom Konzert im ausverkauften Wizemann in Stuttgart.
Es gibt am Donnerstagabend keinen Dresscode. Die Menge ist bunt und zum allergrößten Teil in Zivil, aber unter den 1300 Zuschauern im ausverkauften Wizemann stechen doch einige heraus, die seltsame Hemden und Kleider tragen, Polka Dots und so. Zu Gast ist Dick Brave, ein Sänger, der behauptet, den Rock’n’Roll miterfunden zu haben, aber nicht annähernd so alt aussieht. Er schmachtet, rockt und singt ein großes Sortiment sehr wohlbekannter Hits, und er war schon einmal da, vor zwölf Jahren. „Es ist lange her und mein Deutsch ist nicht besser geworden, aber ich glaube, deins auch nicht“, sagt er zu einem Zuschauer, weit vorne. „Ah, kidding!“ – er scherzt nur. Und Stuttgart hört es gerne, wenn Dick Brave, der Mann mit dem schweren Akzent, es liebevoll „Stuggi“ nennt.