Italien verschiebt die Einführung der für Herbst geplanten Verbote für Dieselfahrzeuge mit Euro 5. Mit den Fahrverboten hätte der Wintersmog in der Po-Ebene bekämpft werden sollen.

Man kann nicht sagen, dass der Stopp überraschend gekommen sei: Italiens Verkehrsminister, Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini hatte nämlich nie einen Zweifel daran gelassen, was er von den geplanten und mit Brüssel schon im Jahr 2022 vereinbarten Fahrverboten für Dieselfahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5 (und tiefer) hält: nichts. „Solche Verbote kommen überhaupt nicht in Frage“, hatte er in den vergangenen Woche mehrfach erklärt.