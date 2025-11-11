Der Bauch ist die Problemzone vieler Deutschen. Einen Überblick der besten Tipps, wie man seinen dicken Bauch loswerden kann, finden Sie hier.
Statistiken zeigen, das mindestens jeder dritte Deutsche mit seinem Körper unzufrieden ist (1). Allem voran sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist dabei mit Abstand der Bauch (2) die größte „Problemzone“. Zum Glück kann man einiges tun, um einen dicken Bauch loszuwerden. Das Wichtigste aber vorweg - leider ist es nicht möglich ausschließlich an einzelnen Körperstellen abzunehmen. Wer also nur am Bauch abnehmen möchte, der sollte wissen, dass dieser in den meisten Fällen nur proportional zum restlichen Körperfett reduziert werden kann. Das haben bereits zahlreiche Studien (3,4,5) gezeigt. Zum Glück gibt es aber einige Dinge, die man tun kann, um Bauchfett im Rahmen eines gesunden Gewichtsverlustes proportional loszuwerden.