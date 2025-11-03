Die Kult-Maus feiert ihr Comeback: In Stuttgart kommen Diddl-Fans zusammen, um ihre Sammlungen zu erweitern und die Kultfiguren aus den 90ern zu feiern.
03.11.2025 - 11:56 Uhr
Was gibt es von Diddl nicht? „Das ist eine gute Frage, ich überlege mal“, sagt Jasmin Einhauser und zählt auf, was es alles gibt: Blöcke, Kuscheltiere, Postkarten, kleine Figuren, Spiele, Boxen, Schatullen, Rucksäcke, Hörspiele, Tassen, Sticker, Stifte, Bettwäsche, Bücher, Comics. Einhauser gibt zu, dass sie sicher nicht alles erwähnt hat – der Diddl-Kosmos ist einfach zu groß, um alle Produkte aufzuzählen, die mit der Maus mit den großen Ohren und Füßen verziert sind. „Es gibt sogar Lippenpflegestifte“, sagt die 28-jährige Stuttgarterin.