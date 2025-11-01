Diddl-Maus-Event in Stuttgart „Ich besitze 7.000 Diddl-Kuscheltiere“
Die Kult-Maus feiert ihr Comeback: In Stuttgart kommen Diddl-Fans zusammen, um ihre Sammlungen zu erweitern und die Kultfiguren aus den 90ern zu feiern.
Was gibt es von Diddl nicht? „Das ist eine gute Frage, ich überlege mal“, sagt Jasmin Einhauser und zählt auf, was es alles gibt: Blöcke, Kuscheltiere, Postkarten, kleine Figuren, Spiele, Boxen, Schatullen, Rucksäcke, Hörspiele, Tassen, Sticker, Stifte, Bettwäsche, Bücher, Comics. Einhauser gibt zu, dass sie sicher nicht alles erwähnt hat – der Diddl-Kosmos ist einfach zu groß, um alle Produkte aufzuzählen, die mit der Maus mit den großen Ohren und Füßen verziert sind. „Es gibt sogar Lippenpflegestifte“, sagt die 28-jährige Stuttgarterin.