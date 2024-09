Mit Hits wie „Bailando“, „Hijo de la luna“ oder „Mamboleo“ sicherte sich die niederländische Sängerin Loona ende der 1990er einen Dauerplatz in den deutschen Charts. Am Samstag, 2. August 2025, wird sie den bekannten Spirit von Sommer, Sonne, Strand und positiver Energie beim Konzertformat „Die 90er live!“ ins Residenzschloss nach Ludwigsburg bringen.

Viele Künstler der 90er auf der Bühne

Die Veranstalter wollen die Idee der damals so beliebten „Compilations“, also der Zusammenstellung der beliebtesten Hits, in ein Konzert-Format packen – und bringen an einem Abend gleich eine ganze Reihung der damals angesagtesten Künstler für Konzerte nach Ludwigsburg. Diese spielen jeweils ihre größten Hits, viele davon haben sich bis heute in den Radio-Playlists gehalten.

Baggypants und Cargohosen erwünscht

Der Abend verspricht nicht nur musikalisch bunt zu werden, denn auch die Besucher sind dazu aufgerufen stilecht in grellen Farben, „Buffy“-Outfits,Cargohosen und Baggypants mitzufeiern.

Tickets sind ab sofort und ticket.eventstifter.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Girokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten über Eventstifter vergünstigte Tickets.