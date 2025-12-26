Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz schreitet rasant voran. 2026 werden die Verbraucher der nächsten Stufe der KI voraussichtlich beim Einkauf begegnen.

dpa 26.12.2025 - 04:30 Uhr

München/Düsseldorf - Auf Europas Verbraucherinnen und Verbraucher kommt im Online-Handel 2026 eine größere Neuerung zu: Die Einführung von KI-Agenten, die weitgehend selbstständig Einkaufsaufträge, Urlaubsbuchungen und dergleichen erledigen können. "Wir werden nächstes Jahr den ersten Piloten sehen", sagt Pascal Beij, Chief Commercial Officer beim Zahlungsdienstleiter Unzer. Vorbereitungen treffen unter anderem KI-Anbieter, große US-Technologiekonzerne, Kreditkartenunternehmen, aber auch Reise- und sonstige Online-Portale. "Das wird auf jeden Fall kommen."