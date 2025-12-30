Bei einem neuen Wagen ist vielen die Farbe wichtig und die meisten bevorzugen gediegenes Silber oder Schwarz. Bei bunteren Karosserien gab es 2025 einen Aufsteiger.
30.12.2025 - 15:16 Uhr
Berlin - Bei Neuwagen auf deutschen Straßen dominieren gedeckte Töne wie Grau, Silber, Schwarz und Weiß - bei bunteren Karosserien legte aber Grün in diesem Jahr kräftig zu. Bei den Pkw-Neuzulassungen knackte die Farbe 2025 erstmals seit mehr als zwanzig Jahren wieder die 100.000er-Marke, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) nach einer Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes bis November mitteilte.