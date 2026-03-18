Strohbesen an der Tür, Trollinger im Glas: Stuttgarts Besenwirtschaften öffnen – und mit ihnen eine der schönsten Traditionen des Frühlings. Die besten Anlaufstellen der Stadt.
18.03.2026 - 00:00 Uhr
Der Frühling kommt in Stuttgart nicht nur mit steigenden Temperaturen und den ersten Knospen – er kommt auch mit dem vertrauten Knistern von Strohbesen, die über den Eingangstüren der Weingüter auftauchen. Die Besenwirtschaft erwacht nach dem Winter wieder zum Leben, und mit ihr eine Gastkultur, die sich wohltuend von allem unterscheidet, was die anonyme Restaurantwelt zu bieten hat.