Strohbesen an der Tür, Trollinger im Glas: Stuttgarts Besenwirtschaften öffnen – und mit ihnen eine der schönsten Traditionen des Frühlings. Die besten Anlaufstellen der Stadt.

Der Frühling kommt in Stuttgart nicht nur mit steigenden Temperaturen und den ersten Knospen – er kommt auch mit dem vertrauten Knistern von Strohbesen, die über den Eingangstüren der Weingüter auftauchen. Die Besenwirtschaft erwacht nach dem Winter wieder zum Leben, und mit ihr eine Gastkultur, die sich wohltuend von allem unterscheidet, was die anonyme Restaurantwelt zu bieten hat.

Wer eine Besenwirtschaft betritt, ist kein Gast im klassischen Sinne – er ist Gast beim Winzer selbst. Der selbst gekelterte Wein kommt direkt aus dem Keller, die Vesperplatte aus der eigenen Küche, und das Gespräch am langen Holztisch ergibt sich von ganz allein. In Stuttgart, wo Hänge und Hausdächer fast übergangslos ineinander übergehen, sind solche Orte keine touristische Kulisse, sondern gelebter Alltag. Besonders im Frühjahr, wenn die Reben noch kahl sind und der neue Jahrgang langsam Gestalt annimmt, lohnt es sich, die Seite dieser Stadt kennenzulernen.

Besen66 in Degerloch

Im Besen66 wird mediterranes Flair mit schwäbischem Genuss vereint. Unweit der Haltestelle Bopser können Besucher ein gutes Glas regionalen Weins auf der Terrasse mit Blick ins Grüne genießen.

Wann und Wo: Besen66, Neue Weinsteige 66, 70180 Stuttgart. Voraussichtlich ab Mai wieder geöffnet.

Besenwirtschaft Gohl Bei d’r Elsbeth

Elsbeth serviert ihren Gästen im ehemaligen Bauernhaus Trollinger, Rot, Rosé, einen Riesling oder Cuvée aus dem Krug ins Glas. Dazu gibt’s selbstgemacht Fleischküchle mit Kartoffelsalat. Die Besenwirtschaft Gohl ist bereits seit über 100 Jahren eine Institution in Degerloch.

Wann und Wo: Besenwirtschaft Gohl Bei d’r Elsbeth, Epplestraße 54, 70597 Stuttgart-Degerloch. Anfang Februar bis 4. April. Täglich von 11 bis 23 Uhr.

Sonnen-Besen und Weingut Zaiß in Obertürkheim

Der Sonnen-Besen in Obertürkheim vom Weingut Zaiß hat seine Türen vom 23. Januar bis zum 29. März geöffnet. Die Besucher sollen sich hier vor allem wohlfühlen und schlemmen leckere Viertele, Riesling, Rosé oder Gewürztraminer. Begleitet werden edle Tropfen durch Wengert-Schnecken, Maultaschen, Dampfkartoffeln, Leberknödel, Fleischküchle oder Zwiebelrostbraten.

Wann und Wo: Sonnen-Besen, Uhlbacher Straße 23, 70329 Stuttgart-Obertürkheim. Sonnen-Besen bis 29. März. Täglich ab 11 Uhr. Montags Ruhetag.

Zieglers Besen Uhlbach

Typisch schwäbische Küche kommt in Zieglers Besen in Uhlbach auf den Tisch. Gaumenfreuden bereiten hier Linsen mit Spätzle, selbstgemachte Maultaschen, Wurstsalat oder selbstgemachter Hefezopf sowie selbsterzeugte Weine. Aufgrund der idealen Lage in den Weinbergen, können Besucher anschließend noch einen Spaziergang machen.

Wann und Wo: Zieglers Hofbesen, Luise-Benger-Straße 40, 70329 Uhlbach. Frühjahrs-Besen vom 15. bis 21. März, Oster-Besen vom 12. April bis 18. April und Vorsommer-Besen vom 17. Mai bis 23. Mai.

Besenwirtschaft Schwarz Weingut Untertürkheim

In der Besenwirtschaft Schwarz wird der Tisch in Geselligkeit und Gemütlichkeit geteilt. Neben hauseigenen Weinen gibt es kalte und warme Vesperplatten mit Wurstsalat, Pfannensülze, Leberwurst, gerauchten Schweinebauch, Maultaschen und Kartoffelsalat.

Wann und Wo: Besenwirtschaft Schwarz, Winterbesen vom 17. Februar bis 14. März 2026. Täglich von 11 bis 23 Uhr, Montag Ruhetag.

Stadtbesen in Stuttgart-Mitte

Mitten in der Stuttgarter Innenstadt genießt man im Stadtbesen Viertele zu Wiener Schnitzel, Käse oder frischem Brot.

Wann und Wo: Stadtbesen Stuttgart, Calwer Straße 45, 70173 Stuttgart, Dienstag bis Donnerstag von 17 Uhr bis 23.30 Uhr, Freitag von 17 bis 0.30 Uhr, Samstag von 11 bis 0.30 Uhr. Sonntag und Montag Ruhetag.

Besenwirtschaft Rauscher Obertürkheim

Im Frühjahr öffnet die Besenwirtschaft Rauscher ihre Türen für Genießer wieder. Täglich gibt es ab 11 Uhr leckere Weine und schwäbische Köstlichkeiten. Von Maultaschen über Bäckle, Wurst, Ripple und Wurstsalat bis zu Spätzle oder Käsebrot kann hier geschlemmt werden.

Wann und Wo: Besenwirtschaft Rauscher, Im Mäder, 70329 Stuttgart-Obertürkheim. Vom 11. März bis 2. April, vom 8. April bis 14. Mai. Täglich ab 11 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Besenwirtschaft Gerhard Zaiß

In der Besenwirtschaft Gerhard Zaiß sitzen Genießer unter einem Dach aus Dornfelder Trauben und schlürfen Viertele in mediterranem Flair. Außerdem gibt es erfrischende Getränke neben schwäbischem Vesper und Besengerichten.

Wann und Wo: Weingut Gerhard Zaiß, Besenwirtschaft, Gehrenwald Gewann 5, 70327 Stuttgart-Untertürkheim. 1. Mai bis 31. Mai und im Sommer 12. August bis 13. September. Von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr.