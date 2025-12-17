Bei der PDC World Darts Championship im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London gehören die Fans genauso zur Show wie die Spieler – und das sieht man besonders an den verrückten Kostümen, die Jahr für Jahr die Zuschauerränge bei Darts-WM beleben.

Florian Huth 17.12.2025 - 13:55 Uhr

Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist bekannt für ihre verrückten Fans. Traditionell tauchen die Zuschauer in einer bunten Mischung aus Outfits auf. Von Superhelden, Videospielcharakteren wie Mario & Luigi, witzigen Ketchup-Flaschen oder Dartboard-Kostümen bis zu Figuren wie dem Grinch, Gremlins oder Ronald McDonald. Sogar Leute, die sich selbst als Zielscheibe oder als Pin „verwandelt“ haben, sind keine Seltenheit.