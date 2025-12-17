Bei der PDC World Darts Championship im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London gehören die Fans genauso zur Show wie die Spieler – und das sieht man besonders an den verrückten Kostümen, die Jahr für Jahr die Zuschauerränge bei Darts-WM beleben.

Digital Desk: Florian Huth

Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist bekannt für ihre verrückten Fans. Traditionell tauchen die Zuschauer in einer bunten Mischung aus Outfits auf. Von Superhelden, Videospielcharakteren wie Mario & Luigi, witzigen Ketchup-Flaschen oder Dartboard-Kostümen bis zu Figuren wie dem Grinch, Gremlins oder Ronald McDonald. Sogar Leute, die sich selbst als Zielscheibe oder als Pin „verwandelt“ haben, sind keine Seltenheit. 

 


Party-Atmosphäre bei der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally

Die Kostüme sind Teil der ausgelassenen Stimmung, die die Darts-WM in eine Art Karneval verwandelt: Neben dem Sport gibt’s Gesang, Bier und jede Menge Albernheiten – Fans kommen oft in Gruppen verkleidet, um gemeinsam den Abend zu feiern. 


Wie entstand der Kult mit den Kostümen bei der Darts-WM?

Das Verkleiden entstand organisch aus der Party-Kultur rund um die PDC-Szene: Als die Weltmeisterschaft ins Alexandra Palace umzog und immer mehr Zuschauer anzog, verwandelte sich die Veranstaltung vom rein sportlichen Duell in ein multikulturelles Spektakel. Die Fans wollten ein noch größerer Teil der Show sein, sich gegenseitig übertrumpfen und einfach Spaß haben. So wurde die „fancy dress“ zum liebgewonnenen Brauch. 
 