Glücklich mit mürben Rinderrouladen – zu Gast im Ochsen in Mundelsheim

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg

Für ein Essen im Ochsen in Mundelsheim kommen die Gäste von weit her. Das verwundert nicht, wenn man hier einmal gegessen hat.

Anja Wasserbäch 25.03.2025 - 20:00 Uhr

Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: der Ochsen in Mundelsheim.