Die Bestseller-Kolumne: Soll man Julia Ruhs Buch lesen?

Vor einigen Jahren veröffentlichte die Onlineausgabe des „Spiegel“ im Wechsel Kolumnen von Jakob Augstein (der als politisch links gehandelt wird) und Jan Fleischhauer (rechts). Die beiden sollten zwei Seiten des politischen Meinungsspektrums abbilden. Letztlich waren ihre Texte aber vor allem eins: totlangweilig – weil komplett erwartbar. Kannte man das Thema, ließ sich mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, wie Augstein und Fleischhauer jeweils darüber dachten.

Rechts-links ist doch totlangweilig Das Doppelkolumnen-Projekt ist längst eingestellt. Aber das Spielchen „linker Journalismus vs. rechter Journalismus“ geht munter weiter. Gerade macht Julia Ruhs mächtig Rabatz in dieser Sache – nicht nur als halb abgesetzte Moderatorin des Fernsehmagazins „Klar“, sondern auch mit ihrem Bestsellerbuch „Links-grüne Meinungsmacht“ (Spiegel-Bestseller Sachbuch Paperback Platz 10, LMV, 20 Euro). Sein Inhalt lässt sich zusammenschnurren auf den Satz: Journalisten sind zu links, wollen den Bürgern ihre Meinung vorschreiben, canceln konservative Positionen – und die AfD hat auch nicht immer Unrecht.

Das ist leider ein bisschen wenig für 192 Seiten.

Wie oft bei solchen Büchern aus dem neuen rechten Mainstream ist die grundlegende Analyse nicht völlig falsch. Der Journalismus in Deutschland leidet – zumindest teilweise – an einer zu missionarischen Haltung. Meinungen sind eben billig zu haben und billig zu produzieren, während die Recherche von Fakten teuer und aufwendig ist.

Ruhs zitiert in ihrem Buch Dutzende von Mails und Briefen von wütenden Bürgern, die sich angeblich eine ausgewogenere, fairere und faktenorientiertere Berichterstattung wünschen. Man kann davon ausgehen: Nicht wenige dieser Menschen lügen. In Wirklichkeit wollen viele gar keine fairere, ausgewogenere und faktenorientierte Berichterstattung. Sondern sie wollen, dass die Medien ihrer eigenen persönlichen Ansicht voll und ganz zustimmen. So gut wie nie erreichen die Redaktionen daher Leserbriefe mit dem Tenor: „Ich stimme der Autorin hundertprozentig zu, aber ihr Text war unausgewogen, unfair und tendenziös.“

Die Stimmung ist doch längst gekippt

Es ist keine journalistische Tugend, „links-grün“ zu sein. Ebenso wenig ist es ein Verdienst, konservativ zu sein. Wobei Autoren wie Ruhs und Ulf Poschardt („Shitbürgertum“) gegen einen Scheinriesen kämpfen. Der Mainstream neigt inzwischen eher konservativen oder gar rechten Positionen zu. Julia Ruhs kann gerne die Probe aufs Exempel machen: Sie muss demnächst nur ein paar Ansichten äußern, die quer zum rechten Mainstream stehen (irgendwas Islamfreundliches, etwas gegen Atomkraft oder für vegane Ernährung) – und schon ist es vorbei mit ihrem Dasein als Liebling der rechtskonservativen Szene.

Statt sich auf ideologische Fingerhakeleien einzulassen, sollten sich Journalisten auf Fakten konzentrieren, sollten gesichertes Wissen zusammentragen. Es reicht zum Beispiel, wenn die Medien den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel dokumentieren. Die Bürger dürfen dann selbst entscheiden, ob sie die Welt den Bach runtergehen lassen wollen oder nicht.

Hier bot sich wohl eine Marktlücke

Keine Option hingegen ist es, irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen, kontrafaktischen Positionen herbeizuzaubern, nur weil es Zuschauer oder Leser gibt, die das gerne so hätten. Übrigens ein weiteres Problem von Ruhs These: Nur weil es bestimmte Ansichten in der Bevölkerung gibt, müssen sich die Medien diese nicht zu eigen machen. Die Verpflichtung auf die freiheitlich-demokratische und rechtsstaatliche Ordnung steht dem entgegen. Oder sollen, nur weil es Antisemitismus, Homophobie und Misogynie in der Bevölkerung gibt, die Medien antisemitisch, misogyn und homophob werden? Es gibt ohne Zweifel Bedarf an Kritik an den Medien und dem Journalismus in Deutschland. Bei Julia Ruhs hat man aber eher den Eindruck, dass hier jemand eine Marktlücke für die eigene Karriere als „junge rechte Fernsehjournalistin“ gefunden hat.

Rechte wie linke Journalisten in Deutschland können sich ein Beispiel an Henning Sußebach nehmen. Der „Zeit“-Redakteur geht für sein berührendes Buch „Anna oder: Was von einem Leben bleibt“ (Spiegel-Bestseller Sachbuch Hardcover Platz 10, C.H. Beck, 208 Seiten, 23 Euro) akribisch vor. Er recherchiert die weit verstreuten, spärlichen Spuren, die sich über das Leben seiner Urgroßmutter Anna Kalthoff noch finden lassen. Als Lehrerin kam die bitterarme Anna 1887 mit 20 in das sauerländische Dorf Cobbenrode und verliebte sich in den Sohn des reichen Gastwirts und Poststellenpächters.

Es geht auch anders, zeigt Henning Sußebach

Vorsichtig tastend, Möglichkeiten erörternd, die wenigen gesicherten Fakten behutsam interpretierend, versucht der Urenkel, das Leben dieser Frau zu rekonstruieren. So entsteht ein aufschluss- und lehrreiches Zeitbild, das zeigt, wie Menschen von den Zwängen ihrer Gegenwart geprägt werden – und zugleich versuchen, in ihrer Zeit dennoch ein eigenständiges und zufriedenstellendes Leben zu führen.

Jenseits von ermüdenden Rechts-links-Diskussionen ist Sußebachs Buch ein beeindruckendes Zeugnis zeitgeschichtlichen Journalismus’.