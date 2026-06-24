Ein umgekippter Lastwagen setzt in einen kleinen Ort in Texas Millionen Bienen frei. Einsatzkräfte und Freiwillige versuchen die Tiere zu retten. Dabei geht es den Bienenvölkern in den USA ohnehin schon miserabel genug.
Im US-Bundesstaat Texas haben Millionen von Honigbienen für eine Ausnahmesituation gesorgt. Die Insekten waren Transportgut eines Lastwagens, der in der Ortschaft Mauriceville umgekippt war, wie mehrere US-Medien berichten. Auf Videos von vor Ort ist zu sehen, wie die Bienen in dichten Schwärme in Bäumen hingen und den Boden bedeckten.