Die Blauen besiegen Alzenau Kickers ohne Spektakel zurück in die Erfolgsspur
Sie brannten kein Feuerwerk ab, und es war auch ein wenig Glück dabei. Doch am Ende besiegen die Stuttgarter Kickers in 50minütiger Überzahl Bayern Alzenau mit 3:0.
Sie brannten kein Feuerwerk ab, und es war auch ein wenig Glück dabei. Doch am Ende besiegen die Stuttgarter Kickers in 50minütiger Überzahl Bayern Alzenau mit 3:0.
„Dornebusch, Dornebusch“, hallte es durch das Gazi-Stadion. Die Fans des Regionalligisten Stuttgarter Kickers feierten nach dem 3:0 (1:0) gegen den FC Bayern Alzenau den Torwart der Blauen. Der 31-Jährige verhinderte beim Stand von 2:0 mit einem glänzend gehaltenen Foulelfmeter gegen Luca Garic (77.), dass es noch einmal spannend hätte werden können. „Es war ein guter Zeitpunkt“, sagte FelixDornebusch mit einem breiten Grinsen und lobte seine Vorderleute: „Sie haben alles reingehauen.“
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