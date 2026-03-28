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  4. Kickers ohne Spektakel zurück in die Erfolgsspur

Die Blauen besiegen Alzenau Kickers ohne Spektakel zurück in die Erfolgsspur

Die Blauen besiegen Alzenau: Kickers ohne Spektakel zurück in die Erfolgsspur
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Marlon Faß (li.), Nico Fundel: Zwei Kicker-Torschützen jubeln. Foto: Baumann

Sie brannten kein Feuerwerk ab, und es war auch ein wenig Glück dabei. Doch am Ende besiegen die Stuttgarter Kickers in 50minütiger Überzahl Bayern Alzenau mit 3:0.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

„Dornebusch, Dornebusch“, hallte es durch das Gazi-Stadion. Die Fans des Regionalligisten Stuttgarter Kickers feierten nach dem 3:0 (1:0) gegen den FC Bayern Alzenau den Torwart der Blauen. Der 31-Jährige verhinderte beim Stand von 2:0 mit einem glänzend gehaltenen Foulelfmeter gegen Luca Garic (77.), dass es noch einmal spannend hätte werden können. „Es war ein guter Zeitpunkt“, sagte FelixDornebusch mit einem breiten Grinsen und lobte seine Vorderleute: „Sie haben alles reingehauen.“

 

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Die Einstellung und der Kampfgeist stimmten, doch die Kickers hatten vor 3620 Zuschauern kein Spektakel veranstaltet. Die 50minütige Überzahl hätten sie durchaus souveräner gestalten können, den Ball besser laufen lassen können. „Es muss unser Anspruch sein, mit einem Mann mehr, die vielen Räume besser zu nutzen und unsere Chancen konsequenter zu nutzen“, sagte Stürmer Marlon Faß selbstkritisch.

Kickers-Spieler sagen Danke bei Keeper Felix Dornebusch. Foto: Baumann

Der 19-Jährige hatte die Blauen mit einem verwandelten Foulelfmeter (41.) in Führung gebracht. Maximilian Zaiser war im Kampf um den Ball von Ahmet Aygül zu Fall gebracht worden – der Alzenauer Mittelfeldspieler flog als letzter Mann für diese Aktion auch noch mit Rot vom Feld. Alzenaus Trainer Angelo Moro hatte dafür wenig Verständnis: „Wir werden Woche für Woche benachteiligt. Ich habe das Gefühl, wir sind das Versuchskaninchen der Liga. Ich fühle mich regelrecht um die Punkte betrogen.“

Berisha macht Sack zu

Sein Team spielte in Unterzahl weiter einen passablen Ball und hatte bei einer Doppelchance sogar den Ausgleich auf dem Fuß (54.). Zehn Minuten später schlugen die Kickers durch Nico Fundel mit dem 2:0 zu – die Vorarbeit hatte Christian Mauersberger geleistet. Nach Dornebuschs Glanzparade beim Elfmeter und einer Großchance von Faß (der Ball ging zweimal an den Innenpfosten machten die Blauen den Sack zu. Der eingewechselte Flamur Berisha sorgte mit seinem elften Saisontor (79.) für den 3:0-Endstand.

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„Drei Tore, drei Punkte, zu Null gespielt gegen einen unbequemen Gegner, wir hatten nach dem 0:1 gegen Kassel Druck – und haben schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Ich bin sehr zufrieden“, sah Trainer Marco Wildersinn die Sache pragmatisch. Durch den Sieg haben die Blauen von den vergangenen acht Pflichtspielen sechs gewonnen. Mit breiter Brust – und einem wieder spielberechtigten David Tomic – kann die nächste Aufgabe angegangen werden, die herausfordernder nicht sein könnte: Am Ostermontag (14 Uhr) geht es zu Spitzenreiter SGV Freiberg.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Petrovic, Danquah (72. Blank), Schwab – Udogu, Zaiser (64. Kiefer), Lockl (72. Unsöld), Fundel – Schembri (64. Berisha), Mauersberger (82. Skenderovic) – Faß.

Bank: Neaime, Mitrovic.

Nicht im Kader: Bromma, Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob,Braig, Stojak, Tomic, Frauendorf, Borac.

Milan Petrovic spielte für den kranken Mario Borac, Maximilian Zaiser für den gesperrten David Tomic, Nico Fundel für den verletzten Melkamu Frauendorf, Nevio Schembri startete an Stelle von Flamur Berisha.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0.

Termine
SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), FC Holzhausen/FV Ravensburg – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)

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