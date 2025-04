Kein Football-Endspiel ohne starke Halbzeit-Show. So soll es auch am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena sein. Die Fantastischen Vier geben ein Mini-Heimspiel beim ELF-Endspiel. Stuttgart Surge will ebenfalls dabei sein.

Dirk Preiß 15.04.2025 - 16:30 Uhr

Die Saison hat noch nicht einmal begonnen, die Werbetrommel für das Endspiel wird aber bereits fleißig gerührt. Am 7. September findet in der Stuttgarter MHP-Arena das Finale der European League of Football (ELF) statt – und die Lokalmatadoren wollen unbedingt dabei sein. Stuttgart Surge, vor zwei Jahren im Endspiel und 2024 im Halbfinale gescheitert, peilt den ersten Titel an.