Wenn Zuckerhüte in Flammen aufgehen: Hunderte Besucher in Steinheim haben bei der traditionellen Aufführung des Kultfilms „Die Feuerzangenbowle“ gefeiert.
21.12.2025 - 12:20 Uhr
Ein rötliches Licht flackerte über das Klosterparkdeck in Steinheim. Hans Christoph Lenk stand an einem riesigen Topf, goss Rum auf eine ganze Heerschar Zuckerhüte, Flammen züngelten hoch. Ein magischer Augenblick – Höhepunkt einer Kult-Veranstaltung, die am Samstag bereits zum 24. Mal nicht nur Steinheimer in die Stadtmitte gelockt hat: die öffentliche Vorführung des Filmes „Die Feuerzangenbowle“ von 1943, in dem Heinz Rühmann als Schüler Hans Pfeiffer verkleidet die „Penne“ auf den Arm nimmt.