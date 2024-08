Nach dem Aufstieg der beiden dominierenden Teams hofft die halbe Staffel auf eine Gunst der Stunde. Ein Spieler überragt vorab alle anderen. Und welche Rolle liegt eigentlich für die beiden Serienaufsteiger VfR Heilbronn und FC Esslingen drin?

Franz Stettmer 16.08.2024 - 17:00 Uhr

Sorry, liebe Fußballexperten. Wir konnten ja nicht ahnen, dass eine vermeintlich simple Frage so viel Kopfzerbrechen bereiten würde. Wer wird Meister? So haben wir es wie gehabt vor dem Saisonstart von den beteiligten Vereinen wissen wollen. Die Erkenntnis: Offensichtlich noch selten sind Prognosen schwerer gefallen als dieses Mal. Vom Samstag an wird es in der württembergischen Verbandsliga wieder um Punkte gehen – und es herrscht: das große Favoriten-Vakuum. Oder, wenn man es anders betrachten will: Rund die halbe Staffel startet als (Mit-) Favorit.