Viele Galerien wechseln in kleinere Räume – nicht so die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs. Sie wartet zum Galerienrundgang Art Alarm mit einem Paukenschlag auf.

Nikolai B. Forstbauer 20.09.2024 - 14:49 Uhr

Die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs präsentiert zum Galerienrundgang Art Alarm an diesem Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, neue Bilder des in New York lebenden Malers Logan T. Sibrel und überrascht mit einer deutlichen Ausweitung ihrer Ausstellungsräume. Thomas Fuchs begründet den Schritt.